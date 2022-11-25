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Rapid Recap: Analyzing Huskers' first win over Iowa since 2014

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Inside Nebraska's Zack Carpenter and Steve Marik analyze the Huskers' 24-17 win over Iowa in the last edition of Rapid Recap for the 2022 football season.

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