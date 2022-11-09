News More News
{{ timeAgo('2022-11-09 05:59:16 -0600') }} football Edit

Rapid Recap: Analyzing Huskers as they stagger into matchup with Michigan

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Inside Nebraska's Greg Smith and Steve Marik break down what they learned from Nebraska's press conference on Tuesday in the latest edition of Rapid Recap.

Watch their video analysis above or on the Inside Nebraska YouTube channel, or listen in audio form on Apple Podcasts, Spotify, Amazon or Podbean.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}