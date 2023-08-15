The Nebraska football program held its 14th practice of fall camp on Tuesday, and a brief portion of the session — around 20 minutes — was open to the media.

Here are a few observations from the morning:

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