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Position Grades: Evaluating Huskers' offense & defense against Purdue

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

Nebraska football got a 31-14 victory over Purdue on a frigid and windy day at Memorial Stadium.

Let's hand out some grades for each position group as Nebraska (5-3, 3-2 Big Ten) has now won five of its last six games this season and has locked down its first three-game winning streak since 2016.

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