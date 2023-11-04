Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Position Grades: Evaluating Huskers' offense & defense against MSU

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

Nebraska football took a bad 20-17 loss to Michigan State in East Lansing. It was a flat performance In all areas for the Huskers who have now dropped to 5-4, 3-3 on the season.

Let's hand out some grades for each position group as Nebraska is still searching for its elusive sixth victory.

Not a member of Inside Nebraska? SIGN UP TODAY to unlock all of our premier coverage and sound off on the hot topics on our INSIDER'S BOARD

=========================

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement