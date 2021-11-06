 Take a look at all the action following Nebraska's 26-17 loss to Ohio State on Saturday.
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Photo Gallery: Ohio State at Nebraska

HuskerOnline
Staff

Take a look at all the action following Nebraska's 26-17 loss to Ohio State on Saturday.


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