 Take a look at all the action following Nebraska's 56-7 win over Northwestern on Saturday night.
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Photo Gallery: Northwestern vs. Nebraska

HuskerOnline
Staff

Take a look at all the action following Nebraska's 56-7 win over Northwestern on Saturday night.


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