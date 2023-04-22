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Photo Gallery: Nebraska Spring Game

Jansen Coburn & Greg Smith
Staff
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It was a cold, windy day at Memorial Stadium as the Huskers held their annual Red-White Spring Game.

Check out Inside Nebraska's photo gallery below from a gray Saturday in Lincoln.

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