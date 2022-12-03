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Photo Gallery: Nebraska outlasts Kansas to advance to Sweet 16

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer
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Nebraska defeated Kansas in a four-set, grind-it-out match on Friday night to advance to an 11th straight Sweet 16.

Check out Inside Nebraska's coverage of the Huskers' win, including volleyball beat writer Geoff Exstrom's recap here, and flip through our photo gallery below:


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