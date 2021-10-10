 Take a look at all the action following Michigan's 32-29 win over Nebraska on Saturday night.
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Photo Gallery: Michigan at Nebraska

HuskerOnline
Staff

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