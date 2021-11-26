 Take a look at all the action from Friday's Iowa vs. Nebraska game in Lincoln.
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Photo gallery: Iowa at Nebraska

HuskerOnline
Staff

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