News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-23 22:24:53 -0500') }} other sports Edit

No. 3 Nebraska powers by Michigan State for John Cook's 800th win

With Friday's win, John Cook became the newest coach to reach 800 wins in college volleyball.
With Friday's win, John Cook became the newest coach to reach 800 wins in college volleyball. (Jansen Coburn)
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}