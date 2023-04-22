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Nebraska unveils new-look Herbie Husker at spring game

Staff
Inside Nebraska

Nebraska finally unveiled the new-look Herbie Husker mascot on Saturday just before kickoff of the spring game.

And they did so in style with the newly branded Herbie making an entrance into the stadium on the back of a motorcycle.

Watch video of Herbie's entrance above, and subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube channel for practice highlights, press conference videos, exclusive interviews and analysis.

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