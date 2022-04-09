 HuskerOnline - Nebraska Spring Game visitors' social media stream
News More News
{{ timeAgo('2022-04-09 09:30:45 -0500') }} football Edit

Nebraska Spring Game visitors' social media stream

Bryan Munson • HuskerOnline
Recruiting Analyst
@ BryanMunson_
Played defensive line for the University of Nebraska at Kearney and has been covering Nebraska football and recruiting since 1999. Husband to Jennifer and father to Trevor and Jake.

Several Nebraska recruits are already on campus for the spring game this weekend, dozens more are currently en route and the large majority of them have been taking to social media to document their trips.

HuskerOnline.com will be tracking the latest social media happenings today from all of the expected unofficial visitors today below.

Four-star CB Curley Reed is in Nebraska this weekend for the spring game
Four-star CB Curley Reed is in Nebraska this weekend for the spring game (Sam Spiegelman)
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}