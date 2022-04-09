Nebraska Spring Game visitors' social media stream
Several Nebraska recruits are already on campus for the spring game this weekend, dozens more are currently en route and the large majority of them have been taking to social media to document their trips.
HuskerOnline.com will be tracking the latest social media happenings today from all of the expected unofficial visitors today below.
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