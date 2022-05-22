 Nebraska Recruiting: Official visitors wrap up weekend in Lincoln
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Nebraska Recruiting: Official visitors wrap up weekend in Lincoln

Sean Callahan • HuskerOnline
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@Sean_Callahan
Sean Callahan has worked with Rivals.com since 2000, and has been the Publisher of HuskerOnline since 2007. He also reports for KETV Channel 7 in Omaha, NET's Big Red Wrap-Up and KFAB Radio in Omaha.

Nebraska's three 2023 targets on campus this weekend wrapped up their official visits in Lincoln.

Stick with HuskerOnline as we bring you complete coverage throughout the day on the visit weekend.

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