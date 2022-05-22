Nebraska Recruiting: Official visitors wrap up weekend in Lincoln
Nebraska's three 2023 targets on campus this weekend wrapped up their official visits in Lincoln.
Stick with HuskerOnline as we bring you complete coverage throughout the day on the visit weekend.
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