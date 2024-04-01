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Nebraska recruiting objectives for April
Tim Verghese
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InsideNebraska
Recruiting Analyst
It's been a quiet few weeks for Nebraska on the recruiting trail but that's set to change as the calendar turns to April. Amidst spring practices, the Huskers will be hosting recruits on campus all...
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