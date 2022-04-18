 Nebraska Recruiting Notebook: April 18th
News More News
{{ timeAgo('2022-04-18 21:32:42 -0500') }} football Edit

Nebraska Recruiting Notebook: April 18th

Bryan Munson • HuskerOnline
Recruiting Analyst
@ BryanMunson_
Played defensive line for the University of Nebraska at Kearney and has been covering Nebraska football and recruiting since 1999. Husband to Jennifer and father to Trevor and Jake.

The first day on the recruiting trail for Nebraska following the start of the spring evaluation period was very eventful. Here are the headlines in the Nebraska Recruiting Notebook for April 18th.

Mickey Joseph checked in on both Malachi Coleman and Beni Ngoyi on Monday.
Mickey Joseph checked in on both Malachi Coleman and Beni Ngoyi on Monday. (Casey Fritton)

Huskers offer their 7th in-state recruit for 2023

Nebraska let Beni Ngoyi know that he was on their minds to go and see once the spring evaluation period started. Coach Mickey Joseph was at Lincoln High early on Monday morning and informed the coaches that they were offering Ngoyi.

Steadily, Ngoyi has been getting more popular but also Ngoyi has been doing the things that Nebraska told him to do to earn an offer. The Huskers did a bit of an end around on Ngoyi apparently checking in on his efforts to work towards an offer. Ngoyi recently recorded a 42-inch vertical jump and has also been impressive in track. Ngoyi ran 11.02 back on Apr. 2nd and triple jumped 44-3.5-feet that same day.

The Huskers have now offered seven in-state recruits. Ngoyi joins Nebraska commits Benjamin Brahmer, Gunnar Gottula and Sam Sledge as well as uncommitted, in-state prospects Malachi Coleman, Maverick Noonan and Brock Knutson.

Where was the staff on Monday?

It's always tough to tell exactly where the staff is at. However, based on the information we learned and reported Monday, here are the areas we can confirm the Husker staff visited on Monday.

- Lincoln

-Omaha

- Arizona

- Michigan

- Western Nebraska/Colorado

- Des Moines

We will try and stay on top of this every day to the best of our ability and compile it here.

Several other offers extended by Nebraska today

It wasn't just Ngoyi who picked up an offer from Nebraska today. According to social media there were a number of new offers extended on Monday.

There were 2023 and 2024 players that reported picking up offers from Nebraska on Monday.

7v7 team members visit Nebraska

I have been piecing together visit tweets and interviews to understand a group from a 7v7 team from Florida was in Lincoln on Saturday.

I caught up with Taevion Swint on Sunday evening and will bring you an update on the 2025 running back later this week. Then there were a number of other tweets, all from Saturday, by recruits from Florida all visiting Lincoln on Saturday.

On Monday night Swint sent me his pictures from the visit for the story and stated that the visitors on Saturday all play for the same 7v7 team, 24K. Here are the players that visited Lincoln as part of that group:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}