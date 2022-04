Nebraska Recruiting Notebook: April 18th

The first day on the recruiting trail for Nebraska following the start of the spring evaluation period was very eventful. Here are the headlines in the Nebraska Recruiting Notebook for April 18th.

Mickey Joseph checked in on both Malachi Coleman and Beni Ngoyi on Monday. (Casey Fritton)

Huskers offer their 7th in-state recruit for 2023

Nebraska let Beni Ngoyi know that he was on their minds to go and see once the spring evaluation period started. Coach Mickey Joseph was at Lincoln High early on Monday morning and informed the coaches that they were offering Ngoyi. Steadily, Ngoyi has been getting more popular but also Ngoyi has been doing the things that Nebraska told him to do to earn an offer. The Huskers did a bit of an end around on Ngoyi apparently checking in on his efforts to work towards an offer. Ngoyi recently recorded a 42-inch vertical jump and has also been impressive in track. Ngoyi ran 11.02 back on Apr. 2nd and triple jumped 44-3.5-feet that same day. The Huskers have now offered seven in-state recruits. Ngoyi joins Nebraska commits Benjamin Brahmer, Gunnar Gottula and Sam Sledge as well as uncommitted, in-state prospects Malachi Coleman, Maverick Noonan and Brock Knutson.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIG9m ZmVyIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTmVicmFza2Hwn46IIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HQlI/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHQlI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGFib290MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGRhYm9vdDAyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2NvYWNoX2Zyb3N0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaF9mcm9z dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJGQk5h dGlvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASHVza2VyRkJOYXRpb248L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTEhTTGlua0Zvb3RiYWxs P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMSFNMaW5rRm9vdGJhbGw8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkVMSVRFN3Y3Xz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkVMSVRFN3Y3XzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNfQ2xpbnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFJpdmFsc19DbGludDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRy aWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9u ZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9wUHdUN1NEVlRrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcFB3VDdTRFZU azwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDwnZC18J2RkvCdk4PwnZK+IPCdkqnwnZGU8J2R nPCdk47wnZK+IPCfk40gKEBiZW5pX25nb3lpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2JlbmlfbmdveWkvc3RhdHVzLzE1MTYwNjEwMTkzNTI4 MzgxNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTgsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Where was the staff on Monday?

It's always tough to tell exactly where the staff is at. However, based on the information we learned and reported Monday, here are the areas we can confirm the Husker staff visited on Monday. - Lincoln -Omaha - Arizona - Michigan - Western Nebraska/Colorado - Des Moines We will try and stay on top of this every day to the best of our ability and compile it here.

Several other offers extended by Nebraska today

It wasn't just Ngoyi who picked up an offer from Nebraska today. According to social media there were a number of new offers extended on Monday. There were 2023 and 2024 players that reported picking up offers from Nebraska on Monday.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmFycmV0dFJ1dWQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEJhcnJldHRSdXVkPC9hPiwgSSBhbSBleGNpdGVkIHRvIGFu bm91bmNlIEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciB0byBjb250aW51ZSBt eSBhY2FkZW1pYyBhbmQgZm9vdGJhbGwgY2FyZWVyIGF0IHRoZSBVbml2ZXJz aXR5IG9mIE5lYnJhc2thLiBUaGFuayB5b3UhISA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0h1c2tlckZCTmF0aW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBIdXNrZXJGQk5hdGlvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9TZWFuRGlsbG9uTlU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNl YW5EaWxsb25OVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S SkhTRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJKSFNGb290YmFs bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEZpbGxl bWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEZpbGxlbWFuPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Jhbmd1bG8/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGJhbmd1bG88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9Vc3RPRVhIblg3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vVXN0T0VYSG5YNzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBIYXlkZW4gTW9vcmUgKEBITU9PUkUzNDA1KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hNT09SRTM0MDUvc3RhdHVzLzE1MTYy MDY2Njk2MTI1MTk0MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTks IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEJleW9uZCBibGVzc2VkIGFuZCB0aGFua2Z1bCB0byBoYXZlIHJlY2VpdmVk IGFuIG9mZmVyIGZyb20gVGhlICBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE5lYnJhc2thIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hURmlzaGVyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFRGaXNoZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkhvd2FyZF8xMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQkhvd2FyZF8xMTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29y bmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzI0azd2Nz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMjRrN3Y3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpbGx5RW1ib2R5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBCaWxseUVtYm9keTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SV3JpZ2h0Uml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSV3Jp Z2h0Uml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fu ZHJld19Jdmlucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW5kcmV3X0l2aW5z PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoY2l0cm8/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoY2l0cm88L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmFwbGVzZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QG5hcGxlc2Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NtaXRjaGVsbDIyODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGNtaXRjaGVsbDIyODQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by94MUN4ZGJCV0dJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veDFDeGRiQldHSTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBLZW5zbGV5IGZhdXN0aW4g8J+HrfCfh7kgNPCfjJ9EQiAo QEZhdXN0aW5LZW5zbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0ZhdXN0aW5LZW5zbGV5L3N0YXR1cy8xNTE1NTAzODg3Mzg5NzA4MjkyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSBoYXBweSB0byBhbm5vdW5jZSBUaGF0IEkgaGF2ZSByZWNl aXZlZCBhIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Eb25vdmFuUmFpb2xhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb25vdmFu UmFpb2xhPC9hPiA8YnI+QW5kIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0h1c2tlckZCTmF0aW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBI dXNrZXJGQk5hdGlvbjwvYT4gIDxicj5Zb3VuZyBhbmQgYmxlc3NlZCDwn5mP 8J+PvSA8YnI+SFVTS0VSISBQT1dFUiEg8J+UtOKaqu+4jzxicj5BbGwgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBIdXNrZXJzPC9hPiAgbmF0aW9uIGZvbGxvdyBhbmQgc2hh cmUg8J+UtOKaqu+4j2NhbuKAmXQgd2FpdCB0byBjb21lIHZpc2l0IPCfkq8g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL210TnFYMDB4Qm8iPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9tdE5xWDAweEJvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyYW5kb24gRGF2aXMt U3dhaW4gKEBCcmFuZG9uNTAxNDE0MDUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQnJhbmRvbjUwMTQxNDA1L3N0YXR1cy8xNTE2MTM3NDk0NDEy MjUxMTQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDE4LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYShuKSBvZmZlciBmcm9tIHRoZSBV bml2ZXJzaXR5IG9mIE5lYnJhc2thICEh8J+UtOKaqu+4jyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVEZpc2hlcj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hURmlzaGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQmVja3Rvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q29hY2hCZWNrdG9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoQ2hpbmFuZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENo aW5hbmRlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TZWFu RGlsbG9uTlU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNlYW5EaWxsb25OVTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJGQk5hdGlv bj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASHVza2VyRkJOYXRpb248L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hfZnJvc3Q/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoX2Zyb3N0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR0JSP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR0JSPC9hPiDwn4y9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IdXNrZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSHVza2VyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JJRzEwP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQklHMTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby83bEdBNWVUQTMwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vN2xHQTVlVEEz MDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXlsZW4gSGV5d2FyZCA08J+MnyBEQiAoQEph eWFzaWkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmF5YXNpaS9z dGF0dXMvMTUxNTUxMjU4NjA1NzQ0MTI4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BcHJpbCAxNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CR1I/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCR1I8L2E+IDxicj48 YnI+4pyeIDxicj48YnI+Qmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZy b20gPGJyPlRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE5lYnJhc2thISEhISA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vcG5KcjBGUjZXRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Bu SnIwRlI2V0U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFsZW4gVGhvbXBzb24g4pyeIChA X180amFsZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX180amFs ZW4vc3RhdHVzLzE1MTYxNDUwMzgyNjIxNTczMjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXByaWwgMTgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHNheSBJIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIHRoZSBU aGUgVW5pdmVyc2l0eSBPZiBOZWJyYXNrYSHwn4y94pig77iP8J+OiDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HQlI/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHQlI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IdXNrZXJzP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSHVza2VyczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RoZWdvb2RsaWZlP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlZ29vZGxpZmU8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NVURHQU5H P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTVVER0FORzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFRGaXNoZXI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoVEZpc2hlcjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eb25vdmFuUmFpb2xhP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb25vdmFuUmFpb2xhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jpc2luZ1N0YXJzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUmlzaW5nU3RhcnM2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2NvYWNoX2dyaWNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2Fj aF9ncmljZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EaWNr ZXJzb25Lb2FjaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGlja2Vyc29uS29h Y2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BZndzcTIwSnE4Ij5waWMu dHdpdHRlci5jb20vQWZ3c3EyMEpxODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYW1pciBC ZW5qYW1pbiAoQEphbWlyQjYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSmFtaXJCNi9zdGF0dXMvMTUxNjE3MDg1NzQ3MDY5NzQ3Mj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBUaGUgVW5p dmVyc2l0eSBvZiBOZWJyYXNrYSAsIGFtYXppbmcgY29udmVyc2F0aW9uIHdp dGggdGhlIGNvYWNoaW5nIHN0YWZmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vSHVza2VyRkJOYXRpb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEh1 c2tlckZCTmF0aW9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0dhcnJldHNvblJpY2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdhcnJldHNv blJpY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZmFpdGhi ZWZvcmVmYW1lP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBmYWl0aGJlZm9yZWZh bWU8L2E+IPCflLTimqrvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZFTTFj QVpUVUYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82RU0xY0FaVFVGPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEHigJltYXVyaSBXYXNoaW5ndG9uIChATWF1cmlXYXNoaW5ndG9uKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdXJpV2FzaGluZ3Rvbi9z dGF0dXMvMTUxNTg4NTY3NDUzNjIxODYyNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BcHJpbCAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

7v7 team members visit Nebraska