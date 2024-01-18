PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Nebraska offers 2026 Millard South TE Isaac Jensen
Steve Marik
•
InsideNebraska
Staff Writer
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
Earlier this week when Isaac Jensen confirmed to Inside Nebraska that he'd be attending this weekend's Elite Junior Day event, the 2026 Millard South tight end didn't have a Husker offer.
That changed late Thursday night, however. The Huskers extended an offer to the 6-foot-6, 205-pounder. The Nebraska offer comes one day after Iowa State did the same.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hlZGZvbGV5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaGVkZm9sZXk8L2E+LCBJIGFtIGJsZXNzZWQgdG8g
cmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE5lYnJh
c2thISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR0JS
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR0JSPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1dpejM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX1dpejM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNvdXRoRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QE1Tb3V0aEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX0pNMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h
Y2hfSk0xPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Nfa3dp
bGxpMzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNfa3dpbGxpMzI8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hNYXR0Umh1bGU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTWF0dFJodWxlPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21hcnNoZWxpdGU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QG1hcnNoZWxpdGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vam9uZXNfeWFubz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aam9u
ZXNfeWFubzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hxMFRGcUVWNTAi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94cTBURnFFVjUwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElz
YWFjIEplbnNlbiAoQElzYWFjamVuc2VuXzIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSXNhYWNqZW5zZW5fMi9zdGF0dXMvMTc0ODE2OTUyODMy
Njk3NTYwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Jensen is coming off a second-year campaign where he caught 26 passes for 359 yards and four touchdowns. He'll be with a group of his Millard South teammates this weekend to check out Nebraska's program.
Jensen obviously has plus size and length. Those attributes helped him wall off smaller defenders and high-point the ball as an outside receiver. The size also came into play in downfield blocking.
Jensen will get bigger as he develops. When he does, he'll be more efficient as an in-line tight end.
Here's the link to his Hudl highlights.