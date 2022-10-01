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{{ timeAgo('2022-10-01 18:24:06 -0500') }} football Edit

Nebraska jumps to 7-point favorite as Huskers kick off against Indiana

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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The betting line has made its final jump for the Nebraska-Indiana matchup tonight.

The Huskers opened as a 3.5-point favorite on Sunday, and that increased to 5.5 points and a brief time it sat at 6 points.

However, as Nebraska is moments from kickoff against the Hoosiers, the Huskers are now favored by seven points. The point total is 62.5 points.

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