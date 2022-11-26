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Nebraska alumni, administration, former players react to Matt Rhule hiring

Matt Rhule was named the 34th head coach of Nebraska football on Mondy.
Matt Rhule was named the 34th head coach of Nebraska football on Mondy. (USA Today)
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer

Matt Rhule has officially been hired as the 34th head coach of the Nebraska football program.

The 47-year-old from New York was most recently the head coach of the NFL’s Carolina Panthers. Rhule was fired from the Panthers on Oct. 10 after a 1-4 start in his third season with the team. In 38 games with Carolina, Rhule went 11-27.

Rhule's hiring triggered many reactions from current and former players, alumni and Nebraska administration.

The catalyst behind the hire, Nebraska Athletic Director Trev Alberts

University of Nebraska President Ted Carter

UNL Chancellor Ronnie Green supporting his AD

Former Nebraska defensive back Josh Mitchell

Former All-Big Ten linebacker Will Compton

Current Texas Tech head coach Joey McGuire who was an assistant under Rhule at Baylor

Former Blackshirt Zach Potter

Former defensive end Jay Moore

Current Nebraska kicker Timmy Bleekrode

Former Husker and NFL linebacker Scott Shanle

All-Big Ten wide receiver Kenny Bell

Former volleyball national championship winning coach Terry Pettit commends the Nebraska administration

Discuss Matt Rhule's hiring and react with other Nebraska fans on the Insider's Board.


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