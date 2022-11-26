Nebraska alumni, administration, former players react to Matt Rhule hiring
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
Matt Rhule has officially been hired as the 34th head coach of the Nebraska football program.
The 47-year-old from New York was most recently the head coach of the NFL’s Carolina Panthers. Rhule was fired from the Panthers on Oct. 10 after a 1-4 start in his third season with the team. In 38 games with Carolina, Rhule went 11-27.
Rhule's hiring triggered many reactions from current and former players, alumni and Nebraska administration.
The catalyst behind the hire, Nebraska Athletic Director Trev Alberts
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University of Nebraska President Ted Carter
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UNL Chancellor Ronnie Green supporting his AD
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Former Nebraska defensive back Josh Mitchell
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Former All-Big Ten linebacker Will Compton
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Current Texas Tech head coach Joey McGuire who was an assistant under Rhule at Baylor
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Former Blackshirt Zach Potter
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Former defensive end Jay Moore
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Current Nebraska kicker Timmy Bleekrode
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Former Husker and NFL linebacker Scott Shanle
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All-Big Ten wide receiver Kenny Bell
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Former volleyball national championship winning coach Terry Pettit commends the Nebraska administration
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Discuss Matt Rhule's hiring and react with other Nebraska fans on the Insider's Board.