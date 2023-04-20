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Millard North 2025 DB Caden VerMaas commits to Nebraska

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

Millard North defensive back Caden VerMaas is a Husker. Nebraska just got its first commitment of the 2025 recruiting class from the in-state prospect.

The Millard North safety made his announcement on Twitter on Thursday.

The 6-foot-0, 195-pound defender recorded 49 total tackles, one tackle-for-loss, and one pass deflection as a sophomore. VerMaas has good speed and athleticism that could be put to use in Tony White’s 3-3-5 defense as his fram continues to fill out.


It’s been a busy spring for the defender who recently visited Wisconsin and Iowa State. The Cyclones, who also run a 3-3-5, offered him a scholarship on March 30. Nebraska has extended three scholarship offers in-state for the 2025 class. VerMaas, defensive lineman Tyson Terry and linebacker Christian Jones have all been frequent visitors to check out Matt Rhule’s program.


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