 We take your questions heading into Michigan State and more in this week's Live RSS Chat from 2 to 3 p.m.
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Live RSS Chat: Sept. 21 (Sponsored by FranchiseCoach)

HuskerOnline
Staff

HuskerOnline.com Publisher Sean Callahan, Senior Team writer Robin Washut and Recruiting Analyst Bryan Munson answer all of your Nebraska football, basketball, and recruiting-related questions in our Live RSS Chat from 2:00 pm to 3:00 pm.

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