Live RSS Chat: May 18 (Sponsored by FranchiseCoach)

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HuskerOnline.com Publisher Sean Callahan, Senior Team writer Robin Washut and Recruiting Analyst Nate Clouse answer all of your Nebraska football, basketball and recruiting-related questions in our Live RSS Chat from 10:00-11:00 a.m.

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