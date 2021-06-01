 HuskerOnline - Live RSS Chat: June 1 (Sponsored by FranchiseCoach)
News More News
{{ timeAgo('2021-06-01 09:59:20 -0500') }} football Edit

Live RSS Chat: June 1 (Sponsored by FranchiseCoach)

HuskerOnline
Staff

HuskerOnline.com Publisher Sean Callahan, Senior Team writer Robin Washut and Recruiting Analysts Robin Washut and Mike Matya answer all of your Nebraska football, basketball and recruiting-related questions in our Live RSS Chat from 10:00-11:00 a.m.

***Click here to enter the Live Red Sea Scrolls Chat - June 1***

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}