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{{ timeAgo('2022-10-31 20:06:38 -0500') }} football Edit

LIVE CHAT with former Nebraska LB Jay Foreman on the Insider's Board

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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Former Huskers star linebacker Jay Foreman has teamed up with us at Inside Nebraska!

Jay and staff writer Steve Marik are doing a weekly series called "Blackshirt Breakdown" in which the two of them analyze Nebraska games.

In addition to that series, Jay and Steve are hopping on a live chat every Monday night from 8-9 p.m. on the Inside Nebraska message board to talk about specific plays, answer questions about the Huskers program and more.

FOLLOW THIS LINK TO JOIN JAY FOREMAN AND STEVE MARIK IN THE LIVE CHAT

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