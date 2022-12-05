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{{ timeAgo('2022-12-05 19:05:30 -0600') }} football Edit

LIVE CHAT with former Husker Jay Foreman on the Inside Nebraska board

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Former Husker star linebacker Jay Foreman has teamed up with us at Inside Nebraska!

Jay and Inside Nebraska staff writer Steve Marik hop into a live chat every Monday night from 8-9 p.m. on the Inside Nebraska message board to answer YOUR questions about the Huskers program.

>>> HIT THE LINK TO JOIN THE CHAT NOW <<<


In addition to their live chat, Jay and Steve grind through the game film in their weekly series "Blackshirt Breakdown" to evaluate the Huskers during the season. Now that the offseason is here, they are diving into the new era of Nebraska football.

They take a closer look at what the Huskers' offense will look like under new OC Marcus Satterfield in their latest video, which can be watch below.

All of our digital content content can be seen for free on the Inside Nebraska YouTube channel.

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