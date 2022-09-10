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John Cook, Whitney Lauenstein, Bekka Allick presser following win over LBSU
Geoff Exstrom
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InsideNebraska
Staff Writer
LINCOLN – The
Nebraska volleyball train kept chugging along on Saturday afternoon as the Huskers took down Long Beach State in straight sets.
Check out the videos below or on the Inside Nebraska YouTube channel to watch and listen to the full postgame press conferences of Huskers coach
John Cook, players Whitney Lauenstein and Bekka Allick – plus Tyler Hildebrand's full presser as the former Huskers assistant and now-LBSU head coach made a trip back to the Devaney Center. John Cook
Whitney Lauenstein and Bekka Allick
Tyler Hildebrand
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