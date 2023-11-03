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Guess the Score Contest: Nebraska-Michigan State

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football gets back underway as the Huskers (5-3. 3-2 Big Ten) square off with Michigan State (2-6, 0-5) at 11 a.m. tomorrow in East Lansing (game available on FS1).

Think you know how the game is going to shake out? Head to the Insider's Board with the link below to join our Guess the Score Contest for a shot at winning a FREE one-year or one-month subscription to Inside Nebraska!

Free year = Pick the correct winner + the exact final score

Free month = Pick the correct winner + the closest to each team's score without going over each team's final point total

BETTING LINE:

Nebraska: -3.0

O/U: 34.5

>> Betting line as of 2 p.m. on Wednesday, per Bet MGM

>>> GUESS THE SCORE CONTEST: NEBRASKA AT MICHIGAN STATE <<<

THIS YEAR'S WINNERS:

Minnesota Game: None

Colorado: Jaemekon

Northern Illinois: NU HZKRZ

Louisiana Tech: HuskerFitter98

Michigan: TheAdmiral1777 and argon – A rare dual winner!

Illinois: Huskersrockin

Northwestern: HuskerRick

Purdue: gobigredno.1***

***Our first one-year winner! Correctly predicted the exact final score of Nebraska 31, Purdue 14

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