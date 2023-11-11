Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Grades: Evaluating Nebraska football offense & defense vs. Maryland

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

Nebraska football took a tough walk off loss to Maryland 13-10 on Saturday. It was a brutal game for the offense that struggled to hold on to the football. The Huskers have now dropped to 5-5, 3-4 on the season.

Let's hand out some grades for each position group for the Huskers.

Not a member of Inside Nebraska? SIGN UP TODAY to unlock all of our premier coverage and sound off on the hot topics on our INSIDER'S BOARD

=========================

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement