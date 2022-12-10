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basketball
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GAME THREAD: Nebraska vs. No. 4 Purdue
Steve Marik
•
InsideNebraska
Staff Writer
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
Nebraska (6-4) faces its third straight top-15 opponent today as it hosts No. 4 Purdue (9-0).
Want to join the discussion? Head to the Insider's Board by clicking the link below!
>>> NEBRASKA VS. PURDUE LIVE GAME THREAD <<<
How to watch, stream, listen
Betting: Purdue -8.5, O/U 138.5 (via BetMGM)
Time: 1:15 p.m. CT
Location: Pinnacle Bank Arena
TV: Big Ten Network
Stream: fuboTV
Radio: Huskers Radio Network
Twitter: Follow basketball beat writer Steve Marik
Game Preview
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