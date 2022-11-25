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GAME THREAD: Nebraska-Iowa

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska and Iowa kick off at 3 p.m. CT at Kinnick Stadium today. Head to our Insider's Board to talk about the action by clicking the following link:

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