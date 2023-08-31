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Game Night Podcast: Nebraska vs. Minnesota

Rivals.com
Staff

The Matt Rhule era at Nebraska kicks off Thursday night at Minnesota. Rivals.com's Clint Cosgrove, Greg Smith and Corey Gibson will be sharing their analysis and remembering some of the game's biggest stars as high school prospects during the game, which begins at 8 p.m. ET.

MORE COVERAGE: InsideNebraska.com | GophersNation.com

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Thursday: New defensive position rankings released

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