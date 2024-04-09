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GALLERY: Sights from Nebraska Football Practice 4/9

Tim Verghese • InsideNebraska
Recruiting Analyst
@TimVerghese

Inside Nebraska was at Hawks Championship Center on Tuesday for the Huskers open practice. Check out our exclusive photo gallery from the open session.



Nebraska hosted a small group of recruits that included 2025 Lancaster (Cali.) Quartz Hill four-star cornerback Adonyss Currie, 2025 San Francisco (Cali.) St. Ignatius three-star offensive lineman John Mills and a group of prospects from nearby Omaha Central, including 2027 running back offer Kylonn Haynie

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