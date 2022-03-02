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Four-star ATH Malachi Coleman updates recruitment, reveals commitment date

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with Malachi Coleman to discuss his latest offers from Liberty and Louisville, future visit plans, when he plans to announce his commitment and more.

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