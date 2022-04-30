 Four former Huskers sign undrafted free agent deals with NFL teams
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Four former Huskers sign undrafted free agent deals with NFL teams

Sean Callahan • HuskerOnline
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@Sean_Callahan
Sean Callahan has worked with Rivals.com since 2000, and has been the Publisher of HuskerOnline since 2007. He also reports for KETV Channel 7 in Omaha, NET's Big Red Wrap-Up and KFAB Radio in Omaha.

Four former Husker signed undrafted NFL free-agent deals on Saturday.

They join offensive lineman Cameron Jurgens (Eagles) and cornerback Cam Taylor-Britt (Bengals) who were drafted in the second round, and wide receiver Samori Toure (Packers) who was drafted in the seventh round.

Here is a rundown of the free-agent signings.

LB JoJo Domann - Indianapolis Colts 

TE Austin Allen - New York Giants 

DL Damion Daniels - Houston Texans 

DB Deontai Williams - Seattle Seahawks 

DL Ben Stille - Miami Dolphins 

Note: Signing information on safety Marquel Dismuke is unknown at this time.

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