Four former Huskers sign undrafted free agent deals with NFL teams
Four former Husker signed undrafted NFL free-agent deals on Saturday.
They join offensive lineman Cameron Jurgens (Eagles) and cornerback Cam Taylor-Britt (Bengals) who were drafted in the second round, and wide receiver Samori Toure (Packers) who was drafted in the seventh round.
Here is a rundown of the free-agent signings.
LB JoJo Domann - Indianapolis Colts
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TE Austin Allen - New York Giants
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DL Damion Daniels - Houston Texans
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DB Deontai Williams - Seattle Seahawks
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DL Ben Stille - Miami Dolphins
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Note: Signing information on safety Marquel Dismuke is unknown at this time.