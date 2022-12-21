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EXCLUSIVE: Malachi Coleman commits LIVE

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove sits down with athlete Malachi Coleman as he chooses between Colorado and Nebraska live on Rivals.com

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