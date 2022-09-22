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{{ timeAgo('2022-09-22 09:50:41 -0500') }} football Edit

Breaking down Nebraska coaching search with Adam Gorney

Staff
Inside Nebraska

Nebraska is still in the early stages of its coaching search as a group of names has come to the forefront as primary candidates.

Rivals national director of recruiting Adam Gorney and Inside Nebraska publisher Zack Carpenter sit down to take a look at the names being mentioned in the Huskers' coaching search. Watch their breakdown in the video above as they discuss Urban Meyer, Matt Campbell and others.

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