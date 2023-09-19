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Blackshirt Breakdown: Northern Illinois Edition
Steve Marik
•
InsideNebraska
Staff Writer
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
Welcome to Inside Nebraska's weekly video series, Blackshirt Breakdown.
The Blackshirt Breakdown is where former Husker Blackshirt and eight-year NFL veteran, Jay Foreman, and staff writer Steve Marik break down a handful of positive and negative Husker plays from the most recent Nebraska game.
Next up is the 35-11 win over Northern Illinois.
Previous games:
>> Minnesota
>> Colorado
Watch their in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.
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