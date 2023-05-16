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Blackshirt Breakdown: Huskers commit Willis McGahee IV

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Inside Nebraska's Steve Marik and former Husker linebacker Jay Foreman break down the film of Willis McGahee IV, a linebacker from Miami who committed to the Huskers the morning of the Red-White spring game in April.

Watch their in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.

Discuss Willis McGahee IV and our analysis of the future Husker with other Nebraska fans on the Insider's Board.

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