 Nebraska Basketball: As NBA Draft nears, reviews come in on Bryce McGowens' stock
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As NBA Draft nears, reviews come in on Bryce McGowens' stock

Robin Washut • HuskerOnline
Senior Writer
@RobinWashut
Robin has been with HuskerOnline since July of 2008, focusing on Nebraska football team coverage as well as being the No. 1 Husker men's basketball team and recruiting writer.

The 2022 NBA Draft is now only a few weeks away, and Bryce McGowens remains on track to potentially be the highest Nebraska player selected since Tyronn Lue in 1998.

With the NBA Combine in Chicago now in the books, the former Husker standout freshman has garnered plenty of positive reviews.

Here is a rundown of reactions from McGowens' combine performance, his confirmed pre-draft workouts and meetings thus far, and his various mock draft predictions.

The draft will be held on June 23 at Barclays Center in Brooklyn, N.Y.

Nebraska's Bryce McGowens is now regarded as a late first-round pick by in many 2022 NBA mock drafts.
Nebraska's Bryce McGowens is now regarded as a late first-round pick by in many 2022 NBA mock drafts. (Getty Images)

Confirmed NBA team workouts and meetings

Philadelphia 76ers

Golden State Warriors

New York Knicks

Boston Celtics

Utah Jazz

Atlanta Hawks

Houston Rockets

NBA Combine reaction

Notable post-Combine mock draft predictions

The Ringer - 21. Denver Nuggets

The Athletic - 22. Memphis Grizzlies (via Utah)

Stadium - 22. Memphis Grizzlies (via Utah)

Yahoo! Sports - 26. Dallas Mavericks

Fansided - 27. Miami Heat

NBC Sports - 28. Golden State Warriors

SB Nation - 28. Golden State Warriors

Sporting News - 28. Golden State Warriors

ESPN - 29. Memphis Grizzlies

Bleacher Report - 30. Oklahoma City Thunder (via Phoenix)

Sports Illustrated - 30. Oklahoma City Thunder (via Phoenix)

Draft Express/ESPN - 31. Orlando Magic

NBADraft.net - 33. Toronto Raptors (via Detroit)

NBA Draft Room - 33. Toronto Raptors (via Detroit)

USA Today - 35. Orlando Magic (via Indianapolis)


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