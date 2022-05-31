As NBA Draft nears, reviews come in on Bryce McGowens' stock

The 2022 NBA Draft is now only a few weeks away, and Bryce McGowens remains on track to potentially be the highest Nebraska player selected since Tyronn Lue in 1998.
With the NBA Combine in Chicago now in the books, the former Husker standout freshman has garnered plenty of positive reviews.
Here is a rundown of reactions from McGowens' combine performance, his confirmed pre-draft workouts and meetings thus far, and his various mock draft predictions.
The draft will be held on June 23 at Barclays Center in Brooklyn, N.Y.
Confirmed NBA team workouts and meetings
Philadelphia 76ers
Golden State Warriors
New York Knicks
Boston Celtics
Utah Jazz
Atlanta Hawks
Houston Rockets
NBA Combine reaction
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Notable post-Combine mock draft predictions
The Ringer - 21. Denver Nuggets
The Athletic - 22. Memphis Grizzlies (via Utah)
Stadium - 22. Memphis Grizzlies (via Utah)
Yahoo! Sports - 26. Dallas Mavericks
Fansided - 27. Miami Heat
NBC Sports - 28. Golden State Warriors
SB Nation - 28. Golden State Warriors
Sporting News - 28. Golden State Warriors
ESPN - 29. Memphis Grizzlies
Bleacher Report - 30. Oklahoma City Thunder (via Phoenix)
Sports Illustrated - 30. Oklahoma City Thunder (via Phoenix)
Draft Express/ESPN - 31. Orlando Magic
NBADraft.net - 33. Toronto Raptors (via Detroit)
NBA Draft Room - 33. Toronto Raptors (via Detroit)
USA Today - 35. Orlando Magic (via Indianapolis)