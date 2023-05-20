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Analysis, impact as Daniel Kaelin commits to Nebraska

Nebraska 2024 QB commit Daniel Kaelin.
Nebraska 2024 QB commit Daniel Kaelin. (Greg Smith/Inside Nebraska)
Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Bellevue West quarterback Daniel Kaelin made flip season come early for Nebraska, officially committing to the Huskers on Saturday.

The in-state signal-caller became the seventh member of the 2024 recruiting class and Matt Rhule’s first high school quarterback pledge. Kaelin committed to Missouri on March 13 after taking several visits to Columbia to see what the Tigers have to offer.

RELATED: Kaelin explains decision in Rivals interview | Mailbag: Raiola recruitment postmortem | Insider's Board | Subscribe to Inside Nebraska

With Kaelin in the fold, let’s take a look at what he gives Nebraska on the field and examine his impact on the Huskers’ 2024 recruiting class.

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