 Huskeronline VIDEO: Scott Frost Thursday Spring Press Conference
News More News
{{ timeAgo('2022-03-24 11:12:04 -0500') }} football Edit

VIDEO: Scott Frost Thursday Spring Press Conference

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

Nebraska Head Coach Scott Frost with the media on Thursday following practice.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}