 HuskerOnline VIDEO: Scott Frost Monday Press Conference
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VIDEO: Scott Frost Monday Press Conference

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

Nebraska Head Coach Scott Frost meets with the media on Monday following practice.

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