{{ timeAgo('2021-05-06 04:00:00 -0500') }}
football
Edit
The 3-2-1: What's next after spring ball?
Sean Callahan
•
HuskerOnline
Publisher
Sean Callahan has worked with Rivals.com since 2000, and has been the Publisher of HuskerOnline since 2007. He also reports for KETV Channel 7 in Omaha, NET's Big Red Wrap-Up and KFAB Radio in Omaha.
We talk about what's next after spring practice and more in this week's 3-2-1 column.
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25lYnJhc2thLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy90aGUtMy0yLTEtd2hhdC1zLW5leHQtYWZ0ZXItc3ByaW5nLWJh
bGwtIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1l
bnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0
RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1
ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNz
LmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMu
c3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAg
ZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwv
c2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNj
b3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRw
cyUzQSUyRiUyRm5lYnJhc2thLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdGhlLTMt
Mi0xLXdoYXQtcy1uZXh0LWFmdGVyLXNwcmluZy1iYWxsLSZjNT0yMDIyNzMz
MTIxJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEt
LSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==