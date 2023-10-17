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Sights & Sounds: Nebraska football presser with Haarberg, Princewill & more
Jansen Coburn
•
InsideNebraska
Staff Writer
Nebraska football held its Tuesday press conference ahead of the Huskers' upcoming Homecoming matchup with the Northwestern Wildcats.
Offensive coordinator Marcus Satterfield, defensive coordinator Tony White and a handful of Husker players were made available for questions – including true freshman Princewill Umanmielen, starting quarterback Heinrich Haarberg and tight end Thomas Fidone.
Watch those post-practice press conference videos below, and check out all of Inside Nebraska's video coverage on our YouTube channel.
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TONY WHITE
MARCUS SATTERFIELD
HEINRICH HAARBERG
PRINCEWILL UMANMIELEN
ISAAC GIFFORD
BILLY KEMP
THOMAS FIDONE
TY HAHN
ETHAN PIPER
VOLLEYBALL COACH JOHN COOK
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