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Sights & Sounds: Nebraska football presser with Haarberg, Princewill & more

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska football held its Tuesday press conference ahead of the Huskers' upcoming Homecoming matchup with the Northwestern Wildcats.

Offensive coordinator Marcus Satterfield, defensive coordinator Tony White and a handful of Husker players were made available for questions – including true freshman Princewill Umanmielen, starting quarterback Heinrich Haarberg and tight end Thomas Fidone.

Watch those post-practice press conference videos below, and check out all of Inside Nebraska's video coverage on our YouTube channel.

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TONY WHITE

MARCUS SATTERFIELD

HEINRICH HAARBERG

PRINCEWILL UMANMIELEN

ISAAC GIFFORD

BILLY KEMP

THOMAS FIDONE

TY HAHN

ETHAN PIPER

VOLLEYBALL COACH JOHN COOK

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