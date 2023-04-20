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Sights & Sounds: Matt Rhule, Bryce Benhart, Isaac Gifford, DeShon Singleton

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Watch press conference videos below as Matt Rhule, Bryce Benhart, Isaac Gifford and DeShon Singleton spoke at Thursday's media availability.

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Matt Rhule

Bryce Benhart

Isaac Gifford

DeShon Singleton

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