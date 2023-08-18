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Sights & Sounds: Interviews from Huskers' 17th fall camp practice

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska football held its 17th practice of fall camp on Friday morning. Afterward, several Husker defensive players and coaches were made available to media – defensive coordinator Tony White and defensive backs Quinton Newsome, Omar Brown, and DeShon Singleton.

Watch those post-practice press conference videos below as White, Newsome, Brown, and Singleton all spoke to media, and check out all of Inside Nebraska's video highlights on our YouTube channel.

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Tony White

Quinton Newsome

Omar Brown

DeShon Singleton

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