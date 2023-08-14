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Sights & Sounds: Highlights from Huskers' 13th fall camp practice

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska football held its thirteenth practice of fall camp on Monday morning where several Husker offensive players and coaches were made available to media.

Watch Inside Nebraska's video highlights above and on our YouTube channel.

Watch press conference video below as offensive coordinator Marcus Satterfield, wide receivers coach Garret McGuire, quarterback Jeff Sims, and wide receivers Isaiah Garcia-Castaneda, Alex Bullock and Ty Hahn all met with the media.

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Marcus Satterfield

Garret McGuire

Jeff Sims

Isaiah Garcia-Castaneda

Alex Bullock

Ty Hahn

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