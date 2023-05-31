News More News
ago football Edit

Recruiting Blitz: Kaelin impact on offense, Knaak breakdown and camp season

Staff
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Welcome back to Inside Nebraska’s recruiting podcast, Recruiting Blitz!

Join us each week as senior recruiting analyst Greg Smith and digital producer/staff writer Jansen Coburn talk the latest developing stories in Nebraska football recruiting.

Some of the topics they covered in the episode were:

>> Daniel Kaelin's impact on Nebraska's future offense

>> What the Huskers are getting in Tyler Knaak and why he's important

>> Takeaways from a weekend of Greg attending camps

RELATED: Blackshirt Breakdown: Daniel Kaelin | New FutureCasts ahead of June official visits

The podcast is also available in audio form on the Inside Nebraska Podcast at Apple Podcasts and on Spotify.

Discuss Nebraska's recruiting and more – and ask your question for the next episode of Recruiting Blitz – with other Husker fans on the Insider's Board.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}