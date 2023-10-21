It was billed all week, all season, as the Match of the Century. It delivered. Nebraska volleyball took down Wisconsin in the two juggernaut programs' No. 1 vs. No. 2 showdown on Saturday night in Lincoln.
In a game that got the Saturday night primetime treatment from Big Ten Network, the No. 1 Badgers and No. 2 Huskers served up an absolute thriller in five sets in the biggest match of the year in the sport.
The Huskers (19-0) will be the country's new No. 1-ranked team after taking down the Badgers (18-1) in front of a record sold-out crowd at the Devaney Center.
It came down to the wire as Nebraska closed out the fifth-and-final set with a 15-13 win to set off fireworks – real and metaphorical – inside and outside of the Huskers' home arena.
Scroll below as reaction has continued to roll in from all corners after the epic win. Be sure to read Inside Nebraska volleyball beat writer Geoff Exstrom's instant analysis of the Huskers' massive win RIGHT HERE and hop on our Insider's Board HERE to join the discussion on a huge day in Nebraska sports.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIHdhbGstb2ZmIHJldmlldyByZXZlcnNhbCB3aW5zIHRoZSBtYXRj
aC4gPGJyPjxicj5Ib2x5IHNoaXQuIDxicj48YnI+Tm8uIDIgTmVicmFza2Eg
dGFrZXMgZG93biBOby4gMSBXaXNjb25zaW4gZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1l
IHNpbmNlIDIwMTcuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qRTc2QzdzVHRZ
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vakU3NkM3c1R0WTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBH
ZW9mZiBFeHN0cm9tIChARXhfT25fU3BvcnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0V4X09uX1Nwb3J0cy9zdGF0dXMvMTcxNTkyOTMwNTIz
MjkwNDUzMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIyLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIG1vbWVudC4gVGhpcyB0ZWFtLiBUaGlzIHBsYWNlLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcjlkc0hKeUhBMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3I5ZHNISnlIQTE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmVicmFza2EgVm9sbGV5YmFs
bCAoQEh1c2tlclZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0h1
c2tlclZCL3N0YXR1cy8xNzE1OTM0NTY3NjQxODc4NTk2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVyZSYjMzk7cyBhIG5ldyAjMS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvLzBjNTJUOUlHQmMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wYzUyVDlJR0JjPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IE5lYnJhc2thIFZvbGxleWJhbGwgKEBIdXNrZXJWQikg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJWQi9zdGF0dXMv
MTcxNTkyOTI5NjA4NTM2NTIxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv
YmVyIDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaXN0ZW4gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9f
Sm9obkJheWxvcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX0pvaG5CYXlsb3I8
L2E+IG9uIHRoZSBmaW5hbCBjYWxsIGFzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSHVza2VyVkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEh1c2tl
clZCPC9hPiB0YWtlcyBkb3duICMxIFdpc2NvbnNpbiBpbiBmaXZlIHNldHMu
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HQlI/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHQlI8L2E+IDxicj48
YnI+VG9wIENhbGxzIOKAoiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1dvb2Rob3VzZUF1dG8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdvb2Rob3Vz
ZUF1dG88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Fc0VpSVRaZW84Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vRXNFaUlUWmVvODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIdXNr
ZXJzIFJhZGlvIE5ldHdvcmsgKEBIdXNrZXJzUmFkaW8pIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVza2Vyc1JhZGlvL3N0YXR1cy8xNzE1OTQw
MTUwNTkxNTA4ODIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XQVRDSDogSm9obiBDb29rIGNlbGVicmF0ZXMgd2l0aCBmYW5zIGFm
dGVyIGEgVEhSSUxMSU5HIGZpdmUgc2V0IHZpY3RvcnkgYWdhaW5zdCBOby4g
MSBXaXNjb25zaW48YnI+PGJyPkl04oCZcyB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBDb29r
IGFuZCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0h1c2tlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNI
dXNrZXJzPC9hPiBoYXZlIHRha2VuIGRvd24gdGhlIEJhZGdlcnMgc2luY2Ug
MjAxNy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09QQk9ITmxUS1ciPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9PUEJPSE5sVEtXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5hdGhhbiBI
YXdraW5zIChAbmF0aGFuaGF3azFucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9uYXRoYW5oYXdrMW5zL3N0YXR1cy8xNzE1OTMwODAwOTAwNzUx
NjM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OZWJyYXNrYSB2b2xsZXliYWxsIHRha2VzIGRvd24gTm8uIDEgV2lz
Y29uc2luIGluIGEgNSBzZXQgdGhyaWxsZXIhIENhdWdodCB1cCB3aXRoIHN0
dWQgbWlkZGxlIGJsb2NrZXIgQmVra2EgQWxsaWNrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYmVra2FhbGxpY2s1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBiZWtrYWFsbGljazU8L2E+IHBvc3QgbWF0Y2guIDxicj48YnI+U2Fm
ZSB0byBzYXkgc2hlIGlzIGJleW9uZCBwcm91ZCBvZiB0aGlzIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IdXNrZXI/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIdXNrZXI8L2E+IHRlYW0uIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhbm5lbDhBQkM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYW5uZWw4QUJDPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vSUxBclBaa3ByWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lMQXJQWmtw
clk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTGF1cmVuIE1pY2hlbHNvbiAoQExhdXJlbk1p
Y2hlbHNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MYXVyZW5N
aWNoZWxzb24vc3RhdHVzLzE3MTU5Mzc1MzU2MzE4MDI3MjM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ORUJSQVNLQSBET0VTIElUISEhIfCfmLE8YnI+PGJyPiMyIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVza2VyVkI/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEh1c2tlclZCPC9hPiBjb21lcyBmcm9tIGJlaGluZCB0byB0
YWtlIGRvd24gIzEgV2lzY29uc2luIGluIDUgZm9yIHRoZWlyIGZpcnN0IHdp
biBvdmVyIHRoZSBCYWRnZXJzIHNpbmNlIDIwMTchISEgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05DQUFXVkI/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOQ0FBV1ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vbUNMTGNrSFdJNyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21DTExj
a0hXSTc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRW1pbHkgRWhtYW4gKEBlbWlseWVobWFu
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VtaWx5ZWhtYW4vc3Rh
dHVzLzE3MTU5MzU4OTYyOTY0MzE5NDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
T2N0b2JlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGV5IGRpZCBpdC4gVGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9IdXNrZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jSHVza2VyczwvYT4gc2xheWVkIHRoZSBib29nZXltYW4u
PGJyPjxicj5JZGsgaWYgdGhleSBjYW1lIGZyb20gTWVtb3JpYWwgU3RhZGl1
bSBvciBzb21ld2hlcmUgbmVhcmJ5LCBidXQgYSBsb3VkIGV4cGxvc2lvbiBv
ZiBmaXJld29ya3MganVzdCB3ZW50IG9mZiBpbiBMaW5jb2xuLjxicj48YnI+
V2hhdCBhIG1hc3NpdmUsIG1hc3NpdmUgZGF5IGZvciBOZWJyYXNrYSBzcG9y
dHMuIE8gU3RyZWV0JiMzOTtzIGFib3V0IHRvIGxpZ2h0IHVwIHRvbmlnaHQu
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3g0cmxpYTBTOGkiPmh0dHBzOi8vdC5j
by94NHJsaWEwUzhpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFphY2sgQ2FycGVudGVyIChA
WmFja19DYXJwKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1phY2tf
Q2FycC9zdGF0dXMvMTcxNTkzMDIwNjI0NDg4MDg1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb21lb25lIGluIG15IG5laWdoYm9yaG9vZCBpcyBzaG9vdGluZyBm
aXJld29ya3MuIFZvbGxleWJhbGwgc3RhdGUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IdXNrZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSHVza2VyczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHcmVn
IFNtaXRoIChAR3JlZ1NtaXRoUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0dyZWdTbWl0aFJpdmFscy9zdGF0dXMvMTcxNTkyOTEyMjg2
NDU0MTgyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIyLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGluY3JlZGlibGUgdG91Z2huZXNzIGFuZCBncml0IHRoaXMg
dGVhbSBoYXMhIEdCUi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3FLV1ZYa1lv
T1giPmh0dHBzOi8vdC5jby9xS1dWWGtZb09YPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRy
ZXYgQWxiZXJ0cyAoQFRyZXZBbGJlcnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1RyZXZBbGJlcnRzL3N0YXR1cy8xNzE1OTMxNTM5OTA3Nzc3
MDEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj50aGVyZSYjMzk7cyBhIG5ldyBzaGVyaWZmIGluIHRvd24uIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YbnU2djNSaE1LIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
WG51NnYzUmhNSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOZWJyYXNrYSBIdXNrZXJzIChA
SHVza2VycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJz
L3N0YXR1cy8xNzE1OTQxMzE0NDAxOTExMTE5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk9jdG9iZXIgMjIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZXN0IHN0dWRlbnQgc2VjdGlvbiBpbiB0aGUgY291bnRyeSDigYnv
uI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0h1c2tlclZCP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIdXNrZXJWQjwvYT4gaGVhZCBjb2FjaCBKb2hu
IENvb2sgdGhpbmtzIHNvLiDwn6SgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80
bU9HSktPcEk3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNG1PR0pLT3BJNzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVz
LzE3MTU5MzE4NTU3MTM2NTMwMTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0
b2JlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJl4oCZcyB5b3VyIHN0YXR1ZSBtb2xkLiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vM1Zzbk9wcTJuSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNWc25PcHEy
bkg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29ubm9yIEhhcHBlciAoQENvbm5vckhhcHBl
cikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db25ub3JIYXBwZXIv
c3RhdHVzLzE3MTU5Mjk4ODA3NTQzMTU3Mjc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+T2N0b2JlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj55b3UgY2Fu4oCZdCBzY3JpcHQgdGhpcyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vSDNBMldFOE8waCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0gzQTJXRThPMGg8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmVicmFza2EgSHVza2VycyAoQEh1c2tlcnMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVza2Vycy9zdGF0dXMvMTcx
NTkzMDI4Nzc3Nzk2NDI0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy
IDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HT09PPGJyPkJJSUlJSUlJSUlJSUc8YnI+UkVFRUVFRUVEPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJWQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ASHVza2VyVkI8L2E+ICEhISEhPC9wPiZtZGFzaDsgTmVicmFz
a2EgRm9vdGJhbGwgKEBIdXNrZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTcxNTkyODcy
OTE1MzYxNDAzMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIyLCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZXZhbmV5IHdhcyBlbGVjdHJpYyB0b25pZ2h0ICEgR3JlYXQgZHVi
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVza2VyVkI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEh1c2tlclZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR0JSP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR0JSPC9hPuKAvO+4jzwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBX
ZWFwb27imqHvuI8gKEBFbW1ldHRKb2huc29uXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FbW1ldHRKb2huc29uXy9zdGF0dXMvMTcxNTkzODE3
NTM0Mjc2NDM4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIyLCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWQgS2luZ2RvbS4gQ29uZ3JhdHMgdG8gdGhlIG5ldyAjMSEgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL20yVERNcVNUOFQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9tMlRETXFTVDhUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVkIEZvbGV5IChAY29hY2hl
ZGZvbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoZWRm
b2xleS9zdGF0dXMvMTcxNTkzMzMzNjgxNDYxNjg0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXTigJlzIGdvb29vb29vb29vb29vb29vb29vPC9wPiZtZGFzaDsg
VGVycmFuY2UgS25pZ2h0b24gKEBDb2FjaF9LbmlnaHRvbikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9LbmlnaHRvbi9zdGF0dXMvMTcx
NTkyODc3OTE1Mzk0NDc3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy
IDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCB3b3JkcyBvdXQgb2YgSm9obiBDb29rJiMzOTtzIG1vdXRo
IHdoZW4gaGUgc3RlcHMgaW50byB0aGUgcHJlc3Nlcjo8YnI+PGJyPiZxdW90
O0l0JiMzOTtzIGp1c3QgZ2FtZSAxMCBvZiB0aGUgQmlnIFRlbi4mcXVvdDs8
L3A+Jm1kYXNoOyBHZW9mZiBFeHN0cm9tIChARXhfT25fU3BvcnRzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0V4X09uX1Nwb3J0cy9zdGF0dXMv
MTcxNTkzNzczMDgxMzkxMTQwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv
YmVyIDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Kb2huIENvb2sgc2FpZCBoaXMgZWFycyBhcmUgc3RpbGwgcmluZ2lu
ZyBzb21lIDQ1IG1pbnV0ZXMgYWZ0ZXIgdGhlIG1hdGNoIGVuZGVkLiBIZSBz
YWlkIGhpcyBmYXZvcml0ZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBhZnRlcm1hdGggd2FzIGp1
bXBpbmcgYXJvdW5kIHdpdGggdGhlIHN0dWRlbnQgc2VjdGlvbiBhdCBEZXZh
bmV5Ljxicj48YnI+VGhlcmUgd2VyZSAxLDIwMCBzdHVkZW50cyBoZXJlIHRv
bmlnaHQuIE1hbnkgb2YgdGhlbSBjYW1wZWQgb3V0IGZvciBob3VycyBTYXR1
cmRheSB0byBnZXQgaW5zaWRlLjwvcD4mbWRhc2g7IE1pdGNoIFNoZXJtYW4g
KEBtaXRjaHNoZXJtYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
bWl0Y2hzaGVybWFuL3N0YXR1cy8xNzE1OTQwMDkwODEwMTc1OTQxP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
POSTGAME PRESS CONFERENCES